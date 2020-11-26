Форвард Гента та збірної України Роман Яремчук може продовжити кар'єру в турецькій Суперлізі.

Галатасарай має намір підсилити атакувальну ланку Романом Яремчуком, на трансфері наполягає наставник турецької команди Фатіх Терім, повідомляє A Spor.

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Керівництво Галатасарая звернулось до Крістофа Енроте, який володіє хорошими зв'язками у чемпіонаті Бельгії, щоб посприяти підписанню 24-річного українця. Влітку Роман сам заявляв, що хотів би змінити команду, але Гент не відпустив свого основного форварда.

У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії Яремчук провів 10 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та двома асистами.

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