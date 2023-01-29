"Я б знову вибрав Жутглу. Наразі намагаються вирішити проблему Яремчука, залишаючи його в основі, але це не є гарантією успіху. Це вже видно, а тим часом можна створити іншу проблему. Тепер припустимо, що Жутгла перебуває у формі та показує це на тренуванні. Тоді вибір Яремчука вплине на довіру до Паркера серед решти гравців.

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Яремчук може виявитися хорошим трансфером у довгостроковій перспективі, але того, що він робить наразі, недостатньо, щоб тримати Жутглу на лавці запасних. Це власне рішення Паркера? Чи рішення Паркера продиктоване зверху, тому що Яремчук нарешті повинен окупити власний трансфер? Я б запитав Паркера про це.

Чим більше Яремчук грає нижче свого рівня і нижче рівня Жутгли, тим більше тривожить цей вибір. Можна провести розмову з Яремчуком і випускати його на заміну, таким чином допомагаючи йому прогресувати. Але наразі підривається довіра з боку Жутгли, а тим часом Яремчук залишається проблемою", – цитує Вандерейккена Het Nieuwsblad.

Нагадаємо, у поточному сезоні Яремчук у 16 матчах забив 2 голи та віддав 2 асисти. Покращити свою статистику українець зможе вже у неділю, 29 січня: Брюгге в рамках 23-го туру Ліги Жупіле на виїзді зіграє з Зюлте-Варегем. Початок зустрічі о 19:30.

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