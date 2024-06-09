"Бельгія – одна з найкращих збірних світу. У вас зміна поколінь і інший тренер, але Доку і Де Брюйне все ще можуть змінити перебіг матчу за долі секунди.

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Лукаку також. Я вважаю, що він все ще один із найкращих нападників у світі. За умови, що він відчуває впевненість і помічає, що тренер це бачить у ньому.

Так відбувається у багатьох бомбардирів. Цим атакувальні футболісти відрізняються від інших гравців. Наприклад, подивіться на рівень, якого досяг Лукаку під керівництвом Антоніо Конте. Це була найкраща версія Лукаку. Я читав, як вони тренувалися і як Конте до нього ставився, спілкувався з ним. Лукаку має все. Це залежить лише від його форми.

Чи щасливі ми, що Куртуа залишився вдома? Звичайно, це краще для України, але у вас все ще є якість", – сказав Яремчук в інтерв'ю Het Nieuwsblad.

Нагадаємо, поєдинок з Бельгією збірна України проведе 26 червня. До цього "синьо-жовті" в рамках групового турніру зіграють з Румунією та Словаччиною.

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