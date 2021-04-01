"Створили багато хороших моментів, десь підвела реалізація. Складно щось говорити. Є результат, ми повинні за нього відповідати. Кожен футболіст повинен задуматися і трохи опуститися на землю після таких матчів і проаналізувати.

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Шевченко заходив в роздягальню. Думаю, його слова повинні залишитися в роздягальні. Кожен футболіст згоден з тим, що сказав наставник. Я сказав від себе, що кожен гравець повинен проаналізувати гру, боротьба ще не закінчена. Повинні в наступних матчах виправити ситуацію.

Грав більше на лівому фланзі? Звичайно, це не моя позиція. У мене немає навичок на цій позиції. Але я щасливий бути в збірній, грати на будь-якій позиції, викладатися на 100%. Де скажуть грати, там і буду.

Експерти говорили, що мої відкривання схожі на стиль Мбаппе? Ні, мені до Мбаппе як з Києва до Бельгії пішки", – сказав Яремчук в ефірі ТК Футбол.

Після трьох турів кваліфікації збірна України розташувалась на другій сходинці групи D з трьома заліковими балами.

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