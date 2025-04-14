Україна втратила останній шанс на пряму путівку в груповий етап ЛЧ – до цього причетний Яремчук
Україна втратила шанс отримати пряму путівку в основний раунд Ліги чемпіонів після перемоги грецького Олімпіакоса в чемпіонаті Греції.
Відповідно до підсумків сезону 2023/24, Україна не отримає прямого представника в основній стадії Ліги чемпіонів, а вже у сезоні 2025/26 матиме лише одного представника в турнірі – чемпіона, який стартуватиме з другого раунду кваліфікації.
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Україна зберігала шанс здобути додаткову путівку в основний раунд для наступного сезону, однак для цього потрібно було виконати три умови: чемпіонство Шахтаря, перемога в Лізі чемпіонів клубу, що гарантує місце через національний чемпіонат, та перше місце в таблиці коефіцієнтів серед асоціацій з 11-55 місць, повідомляє Суспільне Спорт.
Грецький Олімпіакос, випередивши Шахтар у коефіцієнтах, здобув пряму путівку, а для того, щоб її отримати, йому було достатньо, щоб володар Ліги чемпіонів потрапив до турніру через національну першість.
Тепер Шахтар має шанс на потрапляння в основний раунд Ліги Європи, якщо фінішує на другому місці в УПЛ або стане володарем Кубка України.
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