Товариський матч

Бреда – Олімпіакос – 2:3

Голи: Махмутовіч, 80, 90 – Яремчук, 6, Пневмонідіс, 10, Ліацікурас, 38

Довбик отримав пошкодження і вже сьогодні пройде обстеження, – джерело

У своєму першому спарингу на літніх зборах Олімпіакос Романа Яремчука зустрічався з нідерландською Бредою. Український форвард вийшов на поле у стартовому складі. Яремчук вже на 6-й хвилині відкрив рахунок у матчі, скориставшись вдалим відскоком м'яча, українець пробив повз кіпера Бреди.

Вже через декілька хвилин Олімпіакос забив другий гол зусиллями Пневмонідіса, а під кінець першого тайму "червоно білі" відзначилися втретє. Втім, кінцівка матчу виявилася неприємною для греків. Бреда забила два голи в останні десять хвилин зустрічі, а в компенсований час Олімпіакос ще й залишився в меншості через вилучення свого гравця. Проте, в підсумку, гра завершилася мінімальною перемогою чемпіона Греції.

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