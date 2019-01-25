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Яремчук забив гол за Гент в матчі Кубка Бельгії, Пластун отримав червону картку

24 січня 23:43 280 Читать на русском
Яремчук забив гол за Гент в матчі Кубка Бельгії, Пластун отримав червону картку
Роман Яремчук забив гол / фото: ФК Гент

У першому поєдинку 1/2 фіналу Кубка Бельгії Гент та Остенде розійшлися миром. Роман Яремчук відзначився забитим м'ячем.

Кубок Бельгії, 1/2 фіналу. Перший матч

Гент – Остенде – 2:2

Голи: Яремчук, 23, Бронн, 76 – Де Суттер, 25, Де Бок, 78

Вилучення: Пластун, 28, Ростед, 54 – Нкака, 59

У гарячому першому півфіналі Кубка Бельгії з трьома вилученнями Гент та Остенде не змогли виявити сильнішого. Рахунок на 23-й хвилині відкрив Роман Яремчук, влучно пробивши головою. Проте вже за кілька хвилин Гент не лише пропустив, а й залишився в меншості – Ігор Пластун отримав пряму червону картку.

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В кінцівці поєдинку команди знову обмінялись голами, встановивши таким чином кінцевий результат – 2:2.

Матч-відповідь пройде 30 січня. До слова, цей гол став вже 6-м для Яремчука в сезоні в усіх турнірах.

Нагадаємо, Гент близький до підписання Романа Безуса, який захищає кольори Сент-Трюйдена.

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Головне Остенде Остенде Українці за кордоном Ігор Пластун Ігор Пластун Гент Гент Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук
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