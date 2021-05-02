Яремчук забив гол, а Безус асистував – українці влаштували камбек Гента проти Шведа і Ко
Гент в рамках першого туру другого етапу чемпіонату Бельгії розписав нічию з Мехеленом.
Бельгія. Група 2, 1 тур
Гент – Мехелен – 2:2
Голи: Яремчук, 46, Одіджа-Офо, 49 – Сторм, 29, Дрейф, 32
Двотижнева пауза в чемпіонаті Бельгії минула, і розпочався другий етап, де команди в окремих групах розігрують чемпіонство та путівки у єврокубки. Обидва міні-дивізіони представлені українцями.
Маліновський віддав асист, але Аталанта не втримала перемогу – відеоогляд матчу проти Сассуоло
Гент розпочинав матчем проти Мехелена. Яремчук та Безус вийшли у стартовому складі, а Швед залишився в запасі. Однак саме команда Мар'яна краще провела перший тайм, забивши два "сухих" м'ячі. Але вже на початку другої половини український дует Романів організував камбек "буйволів". Форвард забив, а згодом хавбек асистом допоміг відзначитися Одіджа-Офо.
Ця нічия не вплинула на турнірне становище команд. Гент залишився другим з чотирма очками відставання від лідера підгрупи. Мехелен йде слідом, маючи на один пункт менше. Додамо, що переможець квартету кваліфікується у Лігу Європи.
Аталанта не зуміла переграти Сассуоло та вручила Скудетто Інтеру – звершень Маліновського виявилося замало
Відео гола Яремчука:
Відео асисту Безуса: