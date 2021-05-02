Бельгія. Група 2, 1 тур

Гент – Мехелен – 2:2

Голи: Яремчук, 46, Одіджа-Офо, 49 – Сторм, 29, Дрейф, 32

Двотижнева пауза в чемпіонаті Бельгії минула, і розпочався другий етап, де команди в окремих групах розігрують чемпіонство та путівки у єврокубки. Обидва міні-дивізіони представлені українцями.

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Гент розпочинав матчем проти Мехелена. Яремчук та Безус вийшли у стартовому складі, а Швед залишився в запасі. Однак саме команда Мар'яна краще провела перший тайм, забивши два "сухих" м'ячі. Але вже на початку другої половини український дует Романів організував камбек "буйволів". Форвард забив, а згодом хавбек асистом допоміг відзначитися Одіджа-Офо.

Ця нічия не вплинула на турнірне становище команд. Гент залишився другим з чотирма очками відставання від лідера підгрупи. Мехелен йде слідом, маючи на один пункт менше. Додамо, що переможець квартету кваліфікується у Лігу Європи.

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Відео гола Яремчука:

Відео асисту Безуса: