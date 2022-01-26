Бенфіка лише в серії післяматчевих 11-метрових вирвала у Боавішти путівку до фіналу Кубка португальської ліги. Дивіться відеоогляд поєдинку на "Футбол 24".

Кубок португальської ліги, 1/2 фіналу

Бенфіка – Боавішта – 1:1 (пенальті – 3:2)

Голи: Евертон, 7 – Альфонсо, 53 (п)

Матч розпочався ідеально для лісабонців. Роман Яремчук скинув на Евертона, який скористався невдалими діями захисників та відкрив рахунок. Українець теж міг стати автором забитого м'яча, але свої шанси не реалізував.

Яремчук допоміг забити гол і змарнував низку моментів – Бенфіка продерлася у фінал Кубка Ліги

По перерві Боавішта відігралася, забивши пенальті. Гра перейшла в серію 11-метрових, у якій Яремчук участі вже не брав. Романа замінили на 88-й хвилині. Але партнери не підвели – Влаходімос відбив один удар, а ще двічі гравці Боавішти схибили самі. Бенфіка з труднощами вийшла у фінал і перебуває за крок від першого трофею в сезоні.

Суперником "орлів" у вирішальному матчі стане переможець пари Спортінг – Санта-Клара, які зіграють 26 січня.

Відеоогляд матчу:

Відеоогляд серії пенальті: