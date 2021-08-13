"Рома – трішки пенсіонер. Любить на ніч дивитися National geographic про чорні діри, про космос. День починається з перегляду новин – політичних і футбольних. Щоб його кудись витягнути, потрібно дуже постаратися.

Яремчук відмовився розмовляти на камеру російською мовою – інтерв'ю тамтешньому ЗМІ таки відбулося

А ще він їсть 13 разів в день, і йому завжди мало", – написала Христина Яремчук в Instagram.

Нагадаємо, нещодавно 25-річний нападник змінив бельгійський Гент на Бенфіку і вже в дебютному матчі за португальську команду доклався до забитого м'яча у ворота московського Спартака. Лісабонці, які на честь українця навіть перейменували клубний Twitter, виклали за Яремчука 17 млн євро.

Яремчук у Бенфіці з подачі... Шахтаря: три серйозні бар'єри, які можуть завадити українському форварду