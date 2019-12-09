Яремчук: Я не фанат життя в Європі

Нападник Гента і збірної України Роман Яремчук розповів, де хотів би жити.

"Складно сказати що подобається в Бельгії найбільше в плані життя. Взагалі, я хочу жити в Україні – я не фанат життя в Європі. Так, багато хто прагне переїхати у Європу, але мені там якось нудно, мало руху. Хоча комусь це подобається, однак у мене такий характер, що хочеться іншого. Плюс, звичайно, мені ближчий менталітет українців, аніж європейців.

Яремчук – про війну на Донбасі: В Бельгії розуміють, хто саме це робить

Адже коли потрапляєш туди і починаєш жити у цьому середовищі – глибше розумієш самих людей і їхні погляди на життя. І особисто мені не подобаються ці погляди на життя. Ну і саме перебування в чужому середовищі теж грає роль. Упевнений, якщо звичайного бельгійця раптом закинути в Україну, то через деякий час він теж впевнено скаже: "Хочу жити в Бельгії", – сказав Яремчук в інтерв'ю для Obozrevatel.

Додамо, Роман Яремчук перейшов у Гент в 2017 році. У поточному сезоні він зіграв за бельгійський клуб 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 17 голів та став автором чотирьох результативних передач.

Яремчук підірвав Росію легким тролінгом – підгоріло у фанатів, журналістів і навіть екс-форварда Динамо