Яремчук: Я навіть не звертав увагу на реакцію щодо моїх слів про Росію, можуть писати далі

Форвард збірної України Роман Яремчук розповів, що не надто хвилювався через резонанс, який викликали його слова про збірну Росії.

– Бачили, як ваші слова після матчу з Португалією коментували Уткін, депутат російської Держдуми і інші?

– Чесно, я нікого не хотів образити цим висловлюванням. Це моя думка, і вона не змінюється. Я не реагую на висловлювання журналістів, це не моя робота. Я не хочу змінювати думку, яку висловив у тому інтерв'ю. Це моя думка, і вона залишається зі мною. Хтось може погоджуватися, хтось – не погоджуватися.

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– До матчів не заважає готуватися, коли, прямо скажемо, в деяких ЗМІ вас поливали брудом? Або вдалося абстрагуватися?

– В принципі, я вже доросла людина. Намагаюся не звертати уваги на ЗМІ, особливо російські. Тому для мене це було не дуже важко.

– Яка взагалі була реакція, коли бачили ці висловлювання? Забували через секунду?

– Я на них навіть уваги не звертав, чесно. Мені без різниці, можуть писати далі. У мене є своя думка і я від неї відмовлятися не буду.

– Тобто ви не шкодуєте, що сказали публічно?

– Ви мене провокуєте?

– Та ні.

– Я багато думав щодо цього. Можливо, не потрібно було це говорити в пресі. Але моя думка така, і вона не змінилася", – сказав Яремчук в коментарі Tribuna.

Нагадаємо, форвард Гента став одним з головних героїв збірної України у відборі на Євро-2020 – три голи і один асист в шести матчах.

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