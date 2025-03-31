У дербі українець оформив дубль і допоміг зробити своїй команді важливий крок до здобуття трофея. Перший гол Яремчук забив на 47 секунді й встановив рекорд.

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М'яч, забитий Романом, став найшвидшим в історії протистояння Олімпіакоса та Панатінаїкоса за останні 43 роки. Минуле звершення належало Такісу Персіасу, який забив гол у сезоні 1981/1982 у кубковому матчі на 58 секунді.

Внесок Яремчука у гру високо оцінила грецька преса, яка порівняла українця з супергероєм всесвіту Marvel.

"Менділібар знімає нові Месники з Яремчуком у головній ролі найкращого з месників. Роман – особливий, враховуючи, який перезапуск він зробив. Ходили чутки, що він покине клуб у січні, але українець залишився і перевернув гру тим феєричним чином, на який здатні нападники.

Форварди живуть своїми голами, і коли вони не забивають, то першими розуміють, що впевненість пропала, причому не стільки у тренера, скільки у вболівальників, і Яремчук це відчув. Зрештою, він повернувся з новими силами та став стабільно забивати", – написало видання sport24.gr.

Нагадаємо, Роман Яремчук зіграв за Олімпіакос у 27 матчах у всіх турнірах. В його активі вісім голів та дві результативні передачі.

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