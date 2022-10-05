Нападник Брюгге і збірної України опублікував цікаве фото після третьої перемоги в Лізі чемпіонів – цього разу над мадридським Атлетіко.

Найкращим гравцем поєдинку Брюгге – Атлетіко (2:0) за версією УЄФА став Ферран Жутгла, який отримав відповідну нагороду. Іспанець забив сам і асистував на Камаля Сову у моменті з першим голом бельгійців.

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Після гри Роман Яремчук опублікував цікаве фото з роздягальні Брюгге. Український форвард, схоже, вирішив, що Едуард Соболь більше заслуговує на титул найкращого гравця поєдинку. Роман виклав у Instagram світлину Соболя з нагородою, яку забрали (або ж тихенько поцупили) в її справжнього володаря.

До слова, сам Яремчук на полі не з'явився, а Едуард Соболь вийшов на поле наприкінці гри. Брюгге наразі є головною сенсацією Ліги чемпіонів – три перемоги у трьох матчах і впевнене лідерство в групі. У Атлетіко, Порту і Байєра по 3 пункти.

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