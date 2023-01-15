Нападник збірної України Роман Яремчук отримав рідкісний шанс проявити себе на футбольному полі.

27-річний форвард вийде з перших хвилин на матч Ліги Жупіле проти Андерлехта. Відповідне рішення ухвалив Скотт Паркер, який 31 грудня 2022 року очолив "чорно-синіх". Едуард Соболь залишився у запасі.

"Вірю в Яремчука": наставник Брюгге назвав головну причину невдач українця – з'явився супершанс все виправити

Роман гратиме зі старту вперше з 19 жовтня, коли Брюгге протистояв Сент-Трюйдену (3:0), а наш нападник забив. Наступні 7 з 11 матчів Яремчук пропустив.

Зауважимо, дуель 20 туру чемпіонату Бельгії між Брюгге та Андерлехтом, які йдуть 4-ми й 11-ми у турнірній таблиці відповідно, розпочнеться о 14:30.