Яремчук влаштував дикі танці у роздягальні після виходу України до 1/4 фіналу Євро
30 червня 06:00 - Читать на русском
Нападник збірної України Роман Яремчук ефектно відсвяткував перемогу над Швецією (2:1).
осн. час ( 1 : 1 )
завершено
43’ Еміль Форсберг
Артем Довбик 120+1’
43’ Еміль Форсберг
120+1’ Артем Довбик
Після завершення поєдинку представник Гента влаштував шоу у роздягальні "синьо-жовтих".
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Форвард показав неабияку майстерність, витанцьовуючи у одних шортах. Старання Яремчука не залишились без уваги партнерів, які знімали запальний перфоманс на камери телефонів. Євген Макаренко намагався не відставати від Романа.
Нагадаємо, суперником України в 1/4 фіналу Євро стане збірна Англії. Поєдинок відбудеться 3 липня.
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