Форвард Бенфіки Роман Яремчук став найкращим у поєдинку 7-го туру чемпіонату Португалії між Гімараєшом та Бенфікою.

Дубль у ворота Гімараєша дозволив Яремчуку стати найкращим гравцем зустрічі. У післяматчевому флеш-коментарі українець поділився емоціями від виступів за Бенфіку: "Я тут, щоб забивати голи та допомагати команді. Це була фантастична атмосфера, спасибі нашим вболівальникам. Для мене величезне задоволення грати за Бенфіку", – наводить слова Романа твіттер лісабонців.

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Прес-служба клубу вирішила привітати Яремчука з дублем, перейменувавши англомовну версію твіттера. Відзначимо, що це відбувається не вперше – твіттер лісабонців зазнавав змін після успішних виступів українця в матчах проти Спартака та Ароки.

До слова, Яремчук провів вже 9 матчів у складі Бенфіки, у яких забив 4 голи та віддав 4 асисти.

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