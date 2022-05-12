Попри не надто вдалий дебютний сезон у Португалії (9 голів у 42-х матчах всіх турнірів і жодного здобутого трофея), 26-річний Яремчук не планує змінювати команду. Натомість нападник збірної України налаштований змінити свій статус в Бенфіці.

Яремчук потрапив до топ-провалів чемпіонату Португалії – українець ризикує стати головним розчаруванням сезону

Роман чекає на прихід Рогера Шмідта, який влітку стане головним тренером "орлів". Українець прагне переконати нового наставника у своїй необхідності команді. Також нападник хоче виправдати значні фінансові інвестиції Бенфіки, яка влітку минулого року виклала за нього 17 млн євро.

Наразі лісабонці не отримували жодної пропозиції щодо Яремчука. Сам форвард теж не збирається розглядати будь-які інші варіанти, повідомляє A Bola.

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