Українець виступатиме у Португалії під 15 номером, повідомляє офіційний Instagram Бенфіки.

Шевченко посприяв трансферу Яремчука в Бенфіку, – джерело

Відзначимо, що улюблений 9-й номер наразі зайнятий конкурентом Яремчука – Дарвіном Нуньєсом, якого можуть продати вже цього літа. Окрім Нуньєса, на місце в атаці претендують Родріго Пінья, Харіс Сеферовіч, Карлос Вінісіус, Гонсалу Рамос та Джан-Лука Вальдшмідт.

Нагадаємо, після 4-х сезонів у Генті Романа Яремчука викупила Бенфіка за понад 17 мільйонів євро. Наш форвард підписав контракт з португальцями на 5 років. Потенційна можливість дебютувати у Романа буде з московським Спартаком вже 4 серпня у Москві, матч-відповідь запланований на 10 число.

"Має такий вигляд, наче готовий тр*хнути суперника": португальські ЗМІ і фани Бенфіки приймають Яремчука, але є проблема