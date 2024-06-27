"Вважаю, що кожен українець, а не лише футболіст, пропустив це через себе. У мене перші шість місяців у Бенфіці були досить добрі, непогано виступав там. Після цього отримав травму, потім почалася війна. Наступні пів року для мене були доволі складними. Війна, звичайно, дуже вплинула на мене. Я втратив багато ваги, фокус був загублений.

Яремчук нагадав про полонених захисників Азовсталі після переможного гола на Євро-2024

Зараз важко про це говорити. Не кожен футболіст проходить через таке в кар'єрі. Для мене цей момент був складний, але не хочу, щоб це було якимось виправдання. Так склалося, ти мусиш справлятися з цим тиском, бо за це нам платять гроші.

Віру в себе я ніколи не втрачав, бо знаю: я – хороший футболіст. Іноді потрібно просто потрапити у правильне місце у потрібний час і тоді все буде добре. Я зараз у розквіті сил, мені 28 років, і я відчуваю, що мій організм добре поводиться", – сказав Яремчук в інтерв'ю УАФ.

"Від збитих колін на бетонному полі до наступника Марадони": Хвіча – про історичне Євро, мрію Грузії та війну в Україні