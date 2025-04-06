Олімпіакос та ПАОК зустрілись у матчі 2-го туру чемпіонської групи чемпіонату Греції. Результат та звіт про зустріч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Греції 2024/25, чемпіонська група, 2-й тур

ПАОК – Олімпіакос – 2:1

Голи: Константеліас, 5, Маді Камара, 11 – Міхайлідіс, 52, (аг.)

Вилучення: Маді Камара, 74, (ПАОК)

Олімпіакос та ПАОК зустрілись у битві представників чемпіонської групи чемпіонату Греції. Олімпіакос підходив до зустрічі з комфортною перевагою в 10 очок від другого АЕКа, а ПАОК був останнім – четверте місце та 49 балів. Місце в старті Олімпіакоса знайшлось для Романа Яремчука – українець вийшов у парі з Ель-Каабі. У ПАОКа ж одразу двоє росіян в основі – Федір Чалов та Магомед Оздоєв, а екс-зірка Шахтаря Тайсона залишився на заміні.

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Старт зустрічі вийшов невдалим для Олімпіакоса. Уже на 5-й хвилині Чалов вивів Константеліаса фактично віч-на-віч із воротарем, а той у боротьбі з захисником все ж зумів точно пробити в кут воріт – 1:0! Через 6 хвилин ПАОК подвоїв перевагу: Маді Камара головою замкнув навіс Живковіча з кутового. Відзначимо і фейл голкіпера Олімпіакоса Цолакіса, який пропустив поміж ніг.

Перша половина так і завершилась з перевагою ПАОКа у 2 голи. Олімпіакос відіграв один м'яч на старті другого тайму зусиллями захисника суперників Міхайлідіса. Доклався до цього Яремчук, який потужно прострілив, а м'яч від захисника опинився у воротах. Роман після цього ще двічі повпливав на хід поєдинку.

Спочатку українець заробив жовту за суперечку із Живковічем на полі, а вже пізніше його збив Маді Камара, коли Роман вбігав у штрафний. Суддя показав червоне світло хавбеку ПАОКа. Однак, Олімпіакос так і не скористався цим – мінімальна поразка 2:1.

Попри поразку, Олімпіакос залишився першим з 63 очками, а от ПАОК покращив своє становище – 52 пункти та вже третя сходинка.

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