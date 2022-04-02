Португальська Прімейра, 28 тур

Брага – Бенфіка – 3:2

Голи: Медейруш, 28, Орта, 59, Олівейра, 79 – Нуньєс, 74 (пен.), Маріу, 77

Лісабонці приїхали в гості до Браги, яка була на одну сходинку нижче, але з відставанням у 12 очок. Яремчук вдруге поспіль вийшов у основі, підміняючи головного бомбардира "орлів" Дарвіна Нуньєса.

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Українець відіграв 65 хвилин, які важко назвати вдалими. Бенфіка не змогла налагодити атакуальну гру та двічі пропустила. Головному тренеру гостей Нельсону Веріссімо довелося втручатися замінами, і вони дали свої плоди. Упродовж 2 хвилин той-таки Нуньєс і Жоау Маріу зрівняли рахунок (обидва з'явилися у перерві). У пориві радощів Бенфіка побігла виривати перемогу, але втратила навіть очко – вирішальний удар в активі Вітора Олівейри.

"Орли" перервали розкішну серію з 9 матчів без поразок у всіх турнірах. Фактично чемпіонат для підопічних Веріссімо можна вважати завершеним – третє місце і кваліфікація ЛЧ. За 6 турів до фінішу Порту і Спортінг відірвалися надто далеко, а Брага залишається на безпечній відстані.

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