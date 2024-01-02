Український форвард Роман Яремчук отримав черговий шанс показати себе в чемпіонаті Іспанії.

Матч Валенсія – Вільяреал розпочнеться о 22:30 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна на сервісі MEGOGO.

Яремчук вчетверте в цьому чемпіонаті виходить у стартовому складі Валенсії. Українець ще не відзначався в Прімері – єдиний гол він забив у Кубку Іспанії.

Стартовий склад Валенсії: Мамардашвілі – Фульк'є, Москера, Пауліста, Гая – Перес, Гільямон, Пепелу, Канос – Дуро, Яремчук.

Валенсія посідає 10 місце в Прімері, а Вільяреал відстає від сьогоднішнього суперника на 4 очки.

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