Яремчук виходить в старті Валенсії на матч проти Вільяреала
21:44 - Читать на русском
Український форвард Роман Яремчук отримав черговий шанс показати себе в чемпіонаті Іспанії.
Матч Валенсія – Вільяреал розпочнеться о 22:30 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна на сервісі MEGOGO.
Яремчук вчетверте в цьому чемпіонаті виходить у стартовому складі Валенсії. Українець ще не відзначався в Прімері – єдиний гол він забив у Кубку Іспанії.
Стартовий склад Валенсії: Мамардашвілі – Фульк'є, Москера, Пауліста, Гая – Перес, Гільямон, Пепелу, Канос – Дуро, Яремчук.
Валенсія посідає 10 місце в Прімері, а Вільяреал відстає від сьогоднішнього суперника на 4 очки.
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