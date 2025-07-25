Олімпіакос провів спаринг з англійським Норвіч Сіті й здобув впевнену перемогу (3:0). Деталі та огляд матчу – на "Футбол 24".

Товариський матч

Норвіч Сіті – Олімпіакос – 0:3

Голи: Язіджі, 31, Яремчук, 47, Б’янкон, 56

Яремчук забив за Олімпіакос у першому матчі міжсезоння – ВІДЕО

Олімпіакос провів контрольний матч проти Норвіч Сіті з англійського Чемпіоншипу. Український нападник Роман Яремчук вийшов у стартовому складі грецького колективу.

Вже у першому таймі "червоно-білі" відкрили рахунок, а на початку другої половини зустрічі Яремчук відзначився забитим голом – це вже його другий м’яч у двох перших матчах міжсезоння. У підсумку грецький гранд розгромив англійців із рахунком 3:0.

Нагадаємо, що форвард збірної України приєднався до Олімпіакоса минулого літа. У першому сезоні він вже здобув два трофеї – Кубок і золото чемпіонату Греції.

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