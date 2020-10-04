Яремчук відзначився ефектним дублем у воротах одного з лідерів чемпіонату Бельгії
17:34 - Читать на русском
Форвард збірної України Роман Яремчук феєрить у поєдинку 8-го туру чемпіонату Бельгії.
Гент потужно розпочав зустріч з Берсхотом, а допоміг господарям у цьому Роман Яремчук.
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Вже на 12-й хвилині українець точним ударом здалеку поцілив у кут воріт суперника. А через три хвилини увірвався у штрафний майданчик Берсхота, поклав на землю захисника і подвоїв перевагу своєї команди.
Варто відзначити, що Берсхот зараз перебуває на третій сходинці місцевого чемпіонату.
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