В рамках підготовки до нового сезону Бенфіка провела товариський поєдинок проти Жирони. Перший тайм проти новачка Ла Ліги виявився доволі важким для "орлів", завершившись без голів, тож головному тренеру лісабонців довелося освіжити склад. По перерві на поле вийшло 11 свіжих футболістів – зокрема, і Роман Яремчук.

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Другий тайм виявився веселішим. Бенфіка пропустила на 52-й хвилині, забила два у відповідь до 60-ї, а на 67-й Яремчук вколотив третій м'яч – українець реалізував пенальті. У підсумку, португальці здобули перемогу з рахунком 4:2.

Це вже другий гол Романа на зборах "орлів". Тиждень тому він забив Фулхему, а в матчі з Ніццою наш нападник відзначився у серії пенальті. У минулому сезоні Яремчук відіграв за Бенфіку 43 матчі, оформивши 9 голів та 6 асистів. Новий сезон для Бенфіки стартує на початку серпня.