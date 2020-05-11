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Яремчук відзначив роль Шевченка у своїй реабілітації

00:15 502 Читать на русском
Яремчук відзначив роль Шевченка у своїй реабілітації
Яремчук і Шевченко / фото: УАФ

Нападник Гента та збірної України Роман Яремчук розповів, яку допомогу отримував від Андрія Шевченка під час операції.

"Коли у мене була операція, Шевченко багато підказував, до кого потрібно звернутися. У цьому плані він мені дуже допоміг. Сказав, що я повинен бути готовим грати без болю. Тому я зважився на операцію і правильно зробив.

Яремчук поділився планами щодо свого майбутнього

Знав, що я пропущу стільки часу, щоб можна було повернутися до Євро-2020. Спілкувався з досвідченими людьми. У Сербії говорив з Ярмоленком, який теж був там", – сказав Яремчук в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, в січні Яремчуку зробили операцію на ахіллі. У поточному сезоні Роман зіграв за свій клуб у 30 матчах, в яких забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі.

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Теги
Українці за кордоном Збірна України Роман Яремчук Роман Яремчук Гент Гент Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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