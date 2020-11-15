"Забивати – це моя робота. Тільки так я можу втримати своє місце в збірній. Потрібно добре працювати в клубі та в збірній, а також бути до себе вимогливим.

Німеччина – Україна – 3:1 – відео голів і огляд матчу

У матчі з Польщею у нас було багато моментів. З Німеччиною також чимало. З одного боку, це радує, а з іншого – є проблеми з реалізацією. Вважаю, що проти таких хороших команд створити багато моментів – досить непогано", – цитує Яремчука сайт ТК Футбол.

Зауважимо, збірна України після 5-ти турів Ліги націй розташувалась на 3 місці у групі А4. Вже у вівторок, 17 листопада, на "синьо-жовтих" очікує вирішальне протистояння зі Швейцарією.

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