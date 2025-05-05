Олімпіакос у 48-й раз у своїй історії став чемпіоном Греції. До цього тріумфу долучився і Роман Яремчук, який, як виявилось, вперше здобув трофей за свою кар'єру (є чемпіонство Бельгії у складі Брюгге сезону 2023/24, який він провів у оренді у Валенсії).

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"Перший титул – це завжди особливий день, який я запам'ятаю назавжди", – написав Яремчук у Instagram, додавши кілька світлин та відео зі святкування.

Нагадаємо, Роман виступає за Олімпіакос з липня 2024 року. У цьому сезоні форвард збірної України зіграв у 31 матчі, в яких відзначився 9 голами та 3 асистами.

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