Яремчук відмовився переїжджати до Туреччини – українець в полі зору двох несподіванок з ЛЧ, але мріє про інше
Нападник збірної України Роман Яремчук досі не знає, в якому клубі розпочне новий сезон.
Контракт 28-річного українця належить Брюгге, Валенсія не знайшла грошей на викуп після оренди, хоча сам Яремчук мріє продовжити виступати у складі "кажанів".
Яремчук може перебратись до Туреччини – клуби вже домовились, є варіант із учасником Ліги чемпіонів
Оформити трансфер форварда дуже хотів Трабзонспор, який вже навіть домовився про все з бельгійським клубом. Однак Роману такий варіант не сподобався, і він відмовив туркам, повідомляє Начо Санчіс із видання Relevo.
За інформацією джерела, Яремчуком також цікавляться два несподіваних учасники Ліги чемпіонів. Йдеться про Болонью і Брест. Футболісту ці варіанти здаються набагато привабливішими. Наразі немає жодної конкретики, бо ці клуби не готові задовольнити вимоги Брюгге, але ці питання ще будуть обговорюватися.
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