Контракт 28-річного українця належить Брюгге, Валенсія не знайшла грошей на викуп після оренди, хоча сам Яремчук мріє продовжити виступати у складі "кажанів".

Яремчук може перебратись до Туреччини – клуби вже домовились, є варіант із учасником Ліги чемпіонів

Оформити трансфер форварда дуже хотів Трабзонспор, який вже навіть домовився про все з бельгійським клубом. Однак Роману такий варіант не сподобався, і він відмовив туркам, повідомляє Начо Санчіс із видання Relevo.

За інформацією джерела, Яремчуком також цікавляться два несподіваних учасники Ліги чемпіонів. Йдеться про Болонью і Брест. Футболісту ці варіанти здаються набагато привабливішими. Наразі немає жодної конкретики, бо ці клуби не готові задовольнити вимоги Брюгге, але ці питання ще будуть обговорюватися.

"Грузини показали одним піжонам": Судаков, Циганков, Довбик нікуди не переходять, пісенна нація, "найкраще покоління"