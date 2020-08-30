Гент та Мехелен зустрічаються в 4-му турі Ліги Жупіле. Роман Яремчук віддав гольовий пас у першому таймі.

На 36-й хвилині Роман Яремчук, по суті, організував гол Гента у ворота Мехелена. Форвард збірної України підхопив м'яч після помилки суперника, прокинув повз іншого опонента, на швидкості увійшов у штрафний та викотив на Ньянгбо. Змарнувати такі дії було б злочином. 1:0 – Гент повів. Це перша результативна дія Яремчука в сезоні.

Петряк забив гол п'ятою, Харатін відзначився переможним м'ячем – перші звитяги Ференцвароша і Фехервара

Нагадаємо, що "буйволи" програли всі 3 стартові матчі сезону, після чого Гент отримав нового тренера. Замість Йєса Торупа команду очолив Ласло Болоні.

До слова, у запасі Мехелена перебуває Мар'ян Швед, який перебрався із Селтіка на правах оренди.

Українці підірвали ЛЧ: "Ребров лякає" роботою, Мілевський зі слідом Лукашенка виграє завдяки унікальному пограбуванню

Відео асисту Романа Яремчука: