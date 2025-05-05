Суперліга Греції, чемпіонська група, 5-й тур

Олімпіакос – ПАОК – 4:2

Голи: Вельде, 14, Ель-Каабі, 30, Шикінью, 81, Мартінш, 87 – Живковіч, 1, 32

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Олімпіакос поквитався з ПАОКом за поразку у квітні, здобувши перемогу у матчі з шістьма голами. У складі гостей дублем відзначився Андрія Живковіч, результативну передачу у другому голі йому віддав екс-гравець Шахтаря та Металіста Тайсон.

Український нападник Олімпіакоса вийшов на поле на 63-й хвилині, а на 87-й віддав асист на Желсона Мартінша. Яремчук в один дотик віддав точний пас в штрафний майданчик, Мартінш прийняв передачу та пробив у дальній кут воріт. Ще раніше українець міг забивати сам, проте влучив у перекладину після удару головою.

Статистичні портали FlashScore та SofaScore оцінили виступ Романа Яремчука у 7,0 та 7,1 балів, що є найвищим показником серед гравців, що вийшли на заміну.

Олімпіакос посідає перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Греції з 72-ма очками. Команда Яремчука оформила чемпіонство ще 13 квітня після перемоги над АЕКом.