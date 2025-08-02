Олімпіакос провів товариський матч з нідерландським Херенвеном під час підготовки до нового сезону. Деталі та огляд матчу – на "Футбол 24".

Товариський матч

Херенвен – Олімпіакос – 1:1

Голи: Брауверс, 28 – Шикінью, 50

Довбик допоміг Ромі перемогти в контрольному матчі – він взяв участь у голі та заробив жовту

​​​​Олімпіакос зіграв внічию з Херенвеном у контрольному матчі (1:1). Український нападник "червоно-білих" Роман Яремчук вийшов на поле у стартовому складі та відіграв весь поєдинок.

Форвард збірної України провів напрочуд активний матч. Ще у першому таймі Яремчук двічі забивав у ворота Херенвена, однак голи скасували через положення поза грою. На 44-й хвилині Яремчук обіграв воротаря та двічі пробивав у порожні ворота, проте оборона нідерландців зіграла надійно.

Українцеві вдалося оформити результативну дію у другому таймі – Роман скинув пас під удар Шикінью, а той завдав точного удару у ближній кут.

Нагадаємо, що на літніх зборах Яремчук забивав у ворота Норвіча (3:0) та Бреди (3:2). Свій наступний спаринг Олімпіакос зіграє 3 серпня проти нідерландського Ден Хаага.

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