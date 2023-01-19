Форвард Роман Яремчук вийде з перших хвилин у матчі 21-го туру чемпіонату Бельгії проти Сент-Трюйдена. Наставник "чорно-синіх" Скотт Паркер продовжує вірити в українця попри відсутність голів – він вийде в основі другий матч поспіль. Ще один наш співвітчизник – Едуард Соболь – залишився у запасі.

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Нагадаємо, зустріч між Сент-Трюйденом та Брюгге стартує о 21:45. Після 20-ти турів "канарки" у турнірній таблиці Ліги Жупіле йдуть дев'ятими (30 очок), фландрійці – п'яті (35 балів).

До слова, Яремчук у поточному сезоні провів у футболці Брюгге 19 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 3 асисти. Під керівництвом нового головного тренера український форвард ще не забивав.

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