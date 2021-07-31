Нападник Гента Роман Яремчук ще на крок наблизився до лісабонської Бенфіки.

Форвард проходить медичне обстеження заради переходу в Бенфіку, повідомляє журналіст Даніелле Тречча у своєму твіттері.

Яремчук прибув до Лісабона заради трансферу в Бенфіку, – A Bola

Він же оприлюднив і деталі угоди – контракт Яремчука з португальським грандом розрахований на 5 років. Сума трансферу ж становитиме 15 млн євро.

До слова, минулого сезону Роман провів 43 матчі у складі Гента, записавши до свого активу 23 голи та 8 асистів. У цьогорічній кваліфікацїі Ліги чемпіонів екс-динамівець має шанс зі старту в новому клубі вибити московський Спартак (матчі заплановано на 4 і 10 серпня).

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