Форвард Бенфіки та збірної України Роман Яремчук потрапив до списку топ-гравців.

Роман Яремчук отримав своє місце у списку найкращих футболістів тижня FIFA 22.

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Український нападник Бенфіки зіграв у двох поєдинках національної команди в рамках відбору до ЧС-2022 проти Фінляндії (2:1) та Боснії (1:1). Під час зустрічі з фінами Роман зумів відзначитись асситом.

Нагадаємо, влітку Роман перебрався у Бенфіку та завоював своє місце у стартовому складі португальської команди.

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