Гол у ворота збірної Казахстану став 7-м для Яремчука, що дозволило йому піднятись до п'ятнадцятки найкращих бомбардирів збірної України, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Стільки ж результативних пострілів мають в своєму активі Максим Калініченко та Марко Девіч, проте їм знадобилось 47 та 35 матчів відповідно – Яремчук досягнув цього показника за 22 зустрічі. Наступний забитий м'яч дозволить наблизитись впритул до топ-10 – одразу п'ять гравців зупинились на позначці у 8 голів.

Рекордсменом і досі залишається Андрій Шевченко із 48 м'ячами в 111 поєдинках, а друге та третє місця у Андрія Ярмоленка та Євгена Коноплянки – 38 та 21 гол відповідно.

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