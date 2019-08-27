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Яремчук у Рому: є одна умова, за якої українець може опинитись в Італії, – ТаТоТаке

12:27 1585 Читать на русском
Яремчук у Рому: є одна умова, за якої українець може опинитись в Італії, – ТаТоТаке
Роман Яремчук / ФК Гент

Форвард Гента Роман Яремчук дійсно може перейти в Рому, але є одна перепона.

Роман Яремчук дійсно входить у шорт-ліст італійської Роми. Як повідомив журналіст шоу ТаТоТаке Михайло Співаковський, є одна умова, за якої цей трансфер може здійснитись.

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Для оформлення трансферу українця римляни спочатку хочуть продати форварда Патріка Шика. Головним претендентом вважається Хоффенхайм.

Також, за інформацією джерела, Яремчука Ромі порадив асистент головного тренера збірної України Андрія Шевченка Мауро Тассотті.

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