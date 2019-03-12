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Яремчук: У мене завжди є по 2-3 моменти, але я їх тринькаю

08:25 803 Читать на русском
Яремчук: У мене завжди є по 2-3 моменти, але я їх тринькаю
Роман Яремчук / О. Осипов

Форвард Гента Роман Яремчук прокоментував забитий гол в матчі 29-го туру чемпіонату Бельгії проти Остенде (2:1).

"Я щасливий, адже довгий час не забивав. У мене завжди є по 2-3 моменти, але я їх тринькаю. Потрібно працювати над реалізацією. Ти повинен бути попереду, відчувати гол. Найголовніше – забивати голи.

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Після гри не сплю до 4-5 годин ранку, дуже втомлений. На наступний день приходжу після тренування, відсипаюся. Неважливо, програли, виграли, мені завжди важко заснути. Не знаю, чому так", – сказав Яремчук в коментарі телеканалу Футбол.

Для Яремчука гол у ворота Остенде став 10-м в нинішньому сезоні за бельгійський клуб в усіх турнірах. Гент після 29 турів набрав 47 очок і посідає 6-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.

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Теги
Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук Остенде Остенде Українці за кордоном Гент Гент
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