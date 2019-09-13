Яремчук суттєво подорожчав за версією Transfermarkt

Форвард Гента Роман Яремчук отримав значно вищий цінник від Transfermarkt у порівнянні з попередніми даними.

Німецький портал Transfermarkt провів переоцінку гравців чемпіонату Бельгії. Суттєво виросла ціна українського форварда Гента Романа Яремчука.

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За новими даними вартість українця складає 6,5 млн євро, тоді як попередня ціна була 3,8 млн. Він ділить 9-10 сходинку з Євгеном Коноплянкою у списку найдорожчих українських гравців.

У сезоні 2019/20 Яремчук забив 6 голів в усіх турнірах і допоміг Генту пробитись у груповий етап Ліги Європи.

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