Яремчук суттєво подорожчав за версією Transfermarkt

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Лунін отримав погані новини від тренера Вальядоліда – українець може надовго залишитися без ігрової практикиІспанія — 21:20 5750
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"Такі штрафи призводять до розколу в команді": Михайличенко і ще 2 злих генії у кар’єрі ШовковськогоОвертайм — 13:00 12793
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