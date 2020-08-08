Яремчук став жертвою помилки в лікарні – відома доля українця у стартовому матчі сезону, – ЗМІ

Нападник Гента Роман Яремчук мав зайві приводи для хвилювання через нібито виявлений у нього коронавірус.

Форвард збірної України здоровий і готується до матчу 1 туру Ліги Жупіле проти Сент-Трюйдена, який відбудеться завтра (9 серпня), інформує footballhub.

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У вівторок (4 серпня) Яремчук здав позитивний тест на коронавірус, однак результат викликав сумніви. Нападник Гента здав повторні аналізи, які показали, що в лікарні припустилися помилки, і з Романом все добре. Тепер 24-річний гравець може спокійно готуватися до першого матчу в новому сезоні.

Нагадаємо, в минулій кампанії Яремчук провів 30 матчів у всіх турнірах, забив 17 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.

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