Наставник турецького гранда Фатіх Терім схвалив прихід нападника Гента у січні, стверджує Sport.ua.

Український чемпіон світу U-20 офіційно перейшов у Лехію Гданськ

Трансфер Яремчука залежав від виборів президента Галатасарая, які були заплановані на 19-26 грудня. Їх вирішили перенести через нові санкції турецького уряду для боротьби з коронавірусом. Чинне керівництво повинно якомога швидше визначитися з цілями на трансферне вікно, і саме Яремчук є найбільш пріоритетним підписанням.

Додамо, що нападник Гента провів 15 матчів у поточному сезоні, відзначився 8 голами та 3 асистами. Контракт Яремчука з "буйволами" розрахований до літа 2023-го, його нинішня ціна за Transfermarkt – 11 млн євро.

"BMW придбав у 18. Тренер запитав: "Ти з глузду з’їхав?": українець, який грав за Шальке, а потім круто змінив життя