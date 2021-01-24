Льовен без шансів був розгромлений Гентом у 21-му турі чемпіонату Бельгії. Звіт про поєдинок Ліги Жупіле читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії, 21 тур

Льовен – Гент – 0:3

Голи: Мохаммаді, 6, Кумс, 50, Букарі, 54

Вилучення: Анрі, 79 (Льовен)

"Буйволи" у 2021 році ще не перемагали, набравши в останніх 4-х поєдинках лише 2 очки. Як наслідок, Гент опинився у другому десятку турнірної таблиці. У Льовена кращі справи – команда, яка ще минулого сезону виступала в другому дивізіоні, перебуває у зоні плей-офф за Лігу Європи. Серед усіх українців Гента в старті вийшов лише Роман Яремчук, а от Ігор Пластун і Роман Безус не потрапили навіть у запас.

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Гості відкрили рахунок вже в дебюті гри. Мілад Мохаммаді, таке враження, втомився від серії подач та хаосу в штрафному Левена. Іранський захисник був першим на підбиранні та в дотик вгатив круглого під поперечину воріт, вивівши "буйволів" уперед. Це був єдиний гол до перерви, хоча обидві команди мали ще моменти. Зокрема, Льовен претендував на пенальті, але рефері не призначив 11-метровий.

В дебюті другої половині гри Гент подвоїв свою перевагу. Капітан "буйволів" Свен Кумс був першим на добиванні після невпевненої гри голкіпера господарів. Удар головою у протихід – 0:2. Практично одразу Льовен отримав у свої ворота і третій гол, автором якого став Букарі. Кумс віддав ідеальний пас на хід, а нападник реалізував свій шанс, пробивши повз Ромо. Такий старт другого тайму деморалізував Льовен – підсумок гри був зрозумілим. Господарі ще й завершували матч удесятьох після вилучення Анрі.

Роман Яремчук відіграв 75 хвилин та поступився місцем на полі Лорану Депуатру. Форвард збірної України отримав оцінку 6.6 від WhoScored – найнижчий бал у своїй команді серед гравців, які розпочали матч з перших хвилин. Щоправда, навряд чи це стане великою проблемою для 25-річного нападника, адже його команда нарешті перервала смугу невдач.

Гент здобув першу перемогу в поточному році, перервавши невдалу серію. У команди Хейна Ванхазебрука 30 пунктів та 10 місце турнірної таблиці. Льовен наразі сьомий – 33 очки.

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