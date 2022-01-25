В обоймі "орлів" залишилися лише Роман Яремчук і Гонсалу Рамуш, повідомляє Record.

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Головний бомбардир лісабонців Дарвін Нуньєс вирушив у розташування збірної Уругваю, а Харіс Сеферовіч травмований. Сьогодні Бенфіка зустрінеться з Боавіштою в рамках півфіналу Кубка ліги (початок о 21:45), а вже на 29 січня запланований фінал. Головний тренер команди Нельсон Веріссімо буде обирати між Яремчуком і Рамушем – в попередніх поєдинках трохи більше часу отримував українець, але португалець встиг забити гол Ароці.

Додамо, що Кубок ліги є останньою надією Бенфіки на трофей у цьому сезоні. "Орли" вже вилетіли з Кубка, а в чемпіонаті безнадійно відстали від Порту.

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