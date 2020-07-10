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Яремчук, Соболь та інші гравці збірної України дізналися календар чемпіонату Бельгії 2020/21

11:05 - Читать на русском
Яремчук, Соболь та інші гравці збірної України дізналися календар чемпіонату Бельгії 2020/21
Едуард Соболь та Роман Яремчук / фото Павла Кубанова

Ліга Жупіле 2020/21 розпочнеться вже 8 серпня. Старт новому сезону дасть чинний чемпіон – Брюгге.

У першому турі бельгійської першості 2020/21 Брюгге прийматиме Шарлеруа. Поєдинок команди Едуарда Соболя пройде 8 серпня, початок – о 17:30 за Києвом.

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Наступного дня Гент на виїзді зіграє з Антверпеном. Також 9 серпня у бій вступить і Кортрейк Євгена Макаренка, інформує офіційний сайт УАФ з посиланням на сайти клубів.

Нагадаємо, чемпіонат Бельгії 2019/20 був завершений достроково через пандемію COVID-19. Чемпіоном визнали Брюгге, другим став Гент. Саме ці команди зіграють в Лізі чемпіонів: перші – у груповому турнірі, а Безус, Яремчук, Пластун та Ко – у кваліфікації.

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blog_ava
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08:15
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Теги
Ігор Ігор Пластун Едуард Едуард Соболь Євген Євген Макаренко Брюгге Брюгге Гент Гент Збірна України Бельгія Роман Роман Яремчук Кортрейк Кортрейк Роман Роман Безус
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