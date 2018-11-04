Яремчук шкодує про свої слова "Динамо вбило в мені футболіста"

На думку Романа Яремчука, його критика київського Динамо була занадто емоційною.

"З Києва до Бельгії я приїхав з невпевненістю. Мені сподобалося, що в Бельгії ніхто мене не знав. Можна з чистого аркуша будувати своє життя, свою кар'єру.

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"Динамо вбило в мені футболіста", – це було більш емоційне висловлювання. Те інтерв'ю я дав відразу після того, як приїхав до Бельгії, після важкого періоду в Україні. Насправді, Динамо багато в чому мені допомогло. Я не маю права скаржитися. Шкодую, що сказав. На той момент я так себе почував, зараз – по-іншому.

Справа в тому, що я грав "не так, як повинен грати гравець Динамо", або як там говорили... Так вийшло, що в Києві я провів не найкращі матчі, а в Динамо зіграв невдало гру – сідай на "баночку", подумай. Сидиш, думаєш і сам себе морально вбиваєш", – сказав Яремчук в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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