Роман Яремчук отримав травму під час передсезонної підготовки з Олімпіакосом і пропустив старт сезону. Форвард не зміг відновитися і до матчів збірної України у відборі до ЧС-2026.

Ванат провів перше тренування з Жироною – спілкування з Крапивцовим та відсутність Циганкова (ВІДЕО)

Як повідомляє gazzetta.gr, в міжнародну паузу Яремчук отримав дозвіл від клубу на те, щоб вирушити на Україну, де він продовжив лікуватися. Нападник пропустить матч проти Пансерраїкоса в чемпіонаті Греції.

Наразі не відомо, чи встигне Яремчук відновитися до першого туру Ліги чемпіонів, в якому Олімпіакос зіграє проти Пафоса. Джерело зазначає, що навіть якщо українець не відчуватиме дискомфорту, то деякий час він буде поза грою.

Варто нагадати, що Яремчук приєднався до Олімпіакоса у 2024 році. Загалом він відіграв за клуб у 33 матчах, в яких забив 10 голів та віддав чотири асисти.

