Бенфіка зустрілась з Ніццою у фіналі товариського турніру, а Роман Яремчук досить яскраво відіграв у підготовчому поєдинку до початку нового сезону.

Товариський матч.

Бенфіка – Ніцца – 3:0

Голи: Рафа Сілва, 7, Отаменді, 20, Жілберту, 36

Бенфіка зійшлась з Ніццою у матчі за трофей Альгарве. Вже на 7 хвилині Рафа Сілва відкрив рахунок у зустрічі, пробивши у дальній кут. Отаменді пізніше замкнув навіс на дальній стійці, подвоївши перевагу, а Жілберту до перерви у схожому стилі зробив рахунок розгромним.

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Яремчук вийшов на поле у другому таймі і одразу ледь не забив – м'яч після його удару в дальній кут влучив у стійку. Міг українець відзначитись і асистом, але Паулу Бернарду зганьбився після виходу один на один – португалець замість м'яча пробив ногою в газон та впав.

За регламентом команди після основного часу мали провести серію пенальті, в якій Бенфіка також виявилась сильнішою – 5:4. Яремчук забив перший 11-метровий удар лісабонців.

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