Яремчук провалив один із тестів на коронавірус

Легіонер Гента здав тест минулого тижня і він виявився позитивним, повідомляє hbvl.be. Однак виникли підозри, що результати були помилковими, тому Яремчука відправили на повторне тестування, яке дало негативний результат.

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Наразі невідомо, чи зможе зіграти Яремчук в матчі 1-го туру чемпіонату Бельгії проти Сент-Трюйдена, який відбудеться вже завтра, 9 серпня. Відзначається, що форвард не тренувався в останні дні і не був присутній на прес-конференції в п'ятницю, хоча саме він і повинен був поспілкуватися з пресою.

Нагадаємо, минулий сезон Ліги Жюпіле був припинений достроково. Гент посів друге місце і отримав можливість зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів. Зазначимо, що Яремчук провів 30 матчів за "буйволів" у минулому сезоні у всіх турнірах, відзначившись 17-ма голами та 4-ма асистами.

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