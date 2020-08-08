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Яремчук провалив один із тестів на коронавірус

12:55 - Читать на русском
Яремчук провалив один із тестів на коронавірус
Роман Яремчук / фото: Гент

Нападник збірної України і бельгійського Гента Роман Яремчук пройшов тестування на COVID-19.

Легіонер Гента здав тест минулого тижня і він виявився позитивним, повідомляє hbvl.be. Однак виникли підозри, що результати були помилковими, тому Яремчука відправили на повторне тестування, яке дало негативний результат.

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Наразі невідомо, чи зможе зіграти Яремчук в матчі 1-го туру чемпіонату Бельгії проти Сент-Трюйдена, який відбудеться вже завтра, 9 серпня. Відзначається, що форвард не тренувався в останні дні і не був присутній на прес-конференції в п'ятницю, хоча саме він і повинен був поспілкуватися з пресою.

Нагадаємо, минулий сезон Ліги Жюпіле був припинений достроково. Гент посів друге місце і отримав можливість зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів. Зазначимо, що Яремчук провів 30 матчів за "буйволів" у минулому сезоні у всіх турнірах, відзначившись 17-ма голами та 4-ма асистами.

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Теги
Головне Бельгія Гент Гент Роман Роман Яремчук Українці за кордоном коронавірус
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