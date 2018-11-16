Яремчук пропустить матч проти Словаччини через травму

Форварда Гента і збірної України Роман Яремчук не зможе допомогти "синьо-жовтим" у матчі Ліги націй.

Як стало відомо, нападник збірної України Роман Яремчук не зможе взяти участь у поєдинку з командою Словаччини. У футболіста виникли проблеми з м’язами спини, інформує прес-служба ФФУ.

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Нагадаємо, матч 5-го туру Ліги націй Словаччина – Україна відбудеться сьогодні, о 21:45.

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