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Яремчук пропустить матч проти Словаччини через травму

20:26 400 Читать на русском
Яремчук пропустить матч проти Словаччини через травму
Роман Яремчук / Фото ФФУ

Форварда Гента і збірної України Роман Яремчук не зможе допомогти "синьо-жовтим" у матчі Ліги націй.

Як стало відомо, нападник збірної України Роман Яремчук не зможе взяти участь у поєдинку з командою Словаччини. У футболіста виникли проблеми з м’язами спини, інформує прес-служба ФФУ.

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Нагадаємо, матч 5-го туру Ліги націй Словаччина – Україна відбудеться сьогодні, о 21:45.

Словаччина – Україна: анонс матчу Ліги націй

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
до матчу
1
год
:
10
хв
Україна
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